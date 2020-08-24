Çilimli’de denetimler devam ediyor

– Çilimli’de Sağlık için hepimiz için sloganı ile ilçe genelinde Kaymakamlık, polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler tüm hızı ile devam ediyor.

Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile başlatılan Sağlık için Hepimiz için denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce’nin Çilimli ilçesinde de ilçe Kaymakamlığı’na bağlı ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Polis ve Jandarma ekiplerinin katılımı ile geniş kapsamlı denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konularında incelemelerde bulunuldu. Market, Kıraathane ve taksilerde de incelemelerde bulunan ekipler korona virüs tedbirleri hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

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