1 Kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayda 6 kişi gözaltına alındı Düğünde havaya ateş eden 6 kişi gözaltına alındı

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Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü’nde magandaların düğünde havaya ateş edilmesi sonrası 1 kişi hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayda havaya ateş ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş eden magandaların silahlarından çıkan mermiler Gülhan Çetin’in boğazına, Melek Çakır’ın ise koluna isabet etmişti. Gülhan Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Melek Çakır’ın ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından derin araştırma başlatan Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında düğün alanında bulunan kamera ve cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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