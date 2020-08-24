Fenerbahçe'de bir futbolcu pozitif!

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Fenerbahçe, korona virüs testleri neticesinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de bugün yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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