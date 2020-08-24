Düzce’de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza

– Korona Virüs tedbirleri kapsamında Düzce’de ev karantinasına uymayan 57 kişiye toplamda 179 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce’de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından ev izolasyonuna alınan vatandaşlar her gün denetleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde Kovid19 pandemisi sebebiyle Düzce’de ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 57 kişiye kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 179550 TL idari para cezası uygulandı. Düzce Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan, 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler uygulanmaya devam edecektir.”

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