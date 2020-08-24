Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, 2 hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Doğanlı Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ömercan Öksüz idaresindeki 81 ABC 953 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan köy içine girmeye çalışan Furkan Tüysüz idaresindeki 81 GD 151 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Ömercan Öksüz ile araçlarda bulunan Şafak Çalışkan, Dila Sinler, Cansu Acar, Müzeyyen Çalışkan, Çiğdem Tüysüz ve Erkan Tüysüz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 7 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-24 19:56:31



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