Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Akçakoca Limoncuk mevkiinde denize giren Barış Doğan ile Kumkent mevkiinde denize giren Bülent Keleş, çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

İki kişinin denizde çırpındıklarını gören vatandaşlar, suya girerek iki kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2020-08-24 20:08:16



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