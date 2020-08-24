Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü

İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
İki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER İki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar ...
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı
D-100 karayolunda iki ticari araç kavşakta çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda iki ticari araç kavşakta çarpıştı: ...
Öğretmenler mesleki eğitim çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Öğretmenler mesleki eğitim çalışmalarına başladı
Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim
YEREL HABERLER Mame Thiam: Maksimum performans sergileyeceğim
Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi: “ Eğitimciye verilen değer, her şeye değer”
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi: “ ...
Mame Thiam: “Maksimumu ortaya koyacağım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam: “Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu”
YEREL HABERLER Mame Thiam: “Maksimumu ortaya ...
Düzce’de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza
YEREL HABERLER Düzce’de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin ...
Düzce, Giresun’un yardımına koştu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi Giresun’da
YEREL HABERLER Düzce, Giresun’un yardımına koştu Düzce Belediyesi ...
Fenerbahçe'de bir futbolcu pozitif!
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de bir futbolcu pozitif!
1 Kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayda 6 kişi gözaltına alındı Düğünde havaya ateş eden 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1 Kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayda 6 kişi ...
Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı
YEREL HABERLER Düğünde maganda ateşiyle ölüme 6 gözaltı
Düzce Ziraat Odası'ndan 'korsan fındık tüccarı' uyarısı
YEREL HABERLER Düzce Ziraat Odası'ndan 'korsan fındık tüccarı' ...
Çilimli’de denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Çilimli’de denetimler devam ediyor
Yığılca'da korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yığılca'da korona virüs denetimi yapıldı
Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı: 1 ...
Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı: 1 ...
Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Düğün kana bulandı
YEREL HABERLER Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Erol Bulut: "Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: "Hedefimiz şampiyonluk" "Türk futbolu adına yanlış kararlar alınıyor" "Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Baskı kuran, agresif bir takım olmak ...
Erol Bulut: Fenerbahçe ile sadece şampiyonluk değil ilerisini de hayal ediyorum
YEREL HABERLER Erol Bulut: Fenerbahçe ile sadece şampiyonluk değil ...
Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü 
YEREL HABERLER Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü 
Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X