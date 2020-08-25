Karadeniz’de bulunan doğalgaz her kesimi sevindirdi Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Yılmaz “Karadeniz’de bulunan rezerv büyük kazanç olacak”

Karadeniz’de bulunan zengin doğalgaz rezervi sevince neden olurken daha önce de Mavi Akım Projesinin borularını taşıyan Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz’da bulunan rezerv ile birlikte umutlandığını ve hep bu günleri beklediğini belirterek ülke için bulunan rezervin büyük kazanç olacağını ifade etti.

Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi tarafından Sakarya Havzası’nda bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından yurtta büyük umut ve sevinç yaşanıyor. Daha öncede Mavi Akım Projesinde kullanılan boruların taşıyıcılığını yapan Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifinde de büyük sevinç yaşanıyor. Kooperartif Başkanı Orhan Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdenin ardından açıklama yaparak, yıllardır bu haberi beklediklerini dile getirdi. Yılmaz, “Ülkemizin altının zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu herkesin dilinde ancak bugüne kadar herhangi bir girişim yapılmamıştı. Yıllardır milletimiz bu doğal yer altı kaynaklarını çıkartılmasını bekliyorduk. Ülkemiz adına umutlandık. Mutlu olduk. Emekleri geçen herkes sağolsun. Büyük mutluluk yaşıyoruz. Umudumuz en kısa sürede çalışmalar yapılıp bulunan doğalgaz çıkartılmaya ve milletimizin kullanımına sunulur” diye konuştu.

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