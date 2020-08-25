Bölge müdürü orman ürünleri sanayicileri ili bir araya geldi

– Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı Düzce’de faaliyet gösteren orman ürünleri sanayicileri ile bir araya gelerek onları dinledi ardından iş yerlerinde ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları, İşletme Pazarlama Şube Müdürü, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü ve 12 Orman İşletme Müdürü ile birlikte Düzce de bulunan Orman Ürünleri işleyen fabrikaları ziyaret etti.

Sektörde bulunan 5 firmanın iş yerleri ziyaret eden ekip burada üretim aşamalarını izlendi ve firma sahipleri ile görüş alış verişinde bulundu. Bu ziyaretlerde sektörü temsilen Düzce Ticaret Odası Temsilcisi Şahin Bircan ekibine mihmandarlık yaptı.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı Orman Bölge Müdürlüğünün orman emvalleri üretim aşamalarında sektörün ihtiyaçlarını öncellikli olarak değerlendireceklerini belirterek faydalı bir teknik gezi olduğunu ve bu geziyi düzenleyen Düzce Ticaret Odası yetkililerine teşekkür etti.

Toplantı sonrası Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı İşletme Müdürleri ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

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