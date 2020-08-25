Düzce’de ulaşım için kart dolum yerleri belli oldu

– Düzce Belediyesi yenilenen şehir içi ulaşım sistemi ile birlikte kart dolum yerleri de belli oldu. Düzceliler 33 noktada kart dolumu yapabilecek.

Düzce Belediyesi, şehir içi ulaşım araçlarında yaşanan kart sorununu çözüme kavuşturdu. 3 Eylül’de tamamen yenilenecek şehir içi ulaşım sisteminde geçiş süreci içinde yaşanan kart ve bilet sorununu ortadan kalktı. Düzce Ulaşım A.Ş., Kent Kart Bilet Satış ve Dolum Hizmetlerinin kullanıma açıldığını ve ilk olarak 33 adet kart dolum noktasının belirlendiğini duyurdu. 25 Ağustos tarihi itibariyle faaliyete girecek kart dolum noktaları ise şu şekilde; Çabuk İş Büfe, Kaan Kuruyemiş Güler Market, Cadde Büfe, Özcan Büfe, Tan Market, Acil Market, Gül Market, Kaya büfe, Biriktir Market, Serkan Kuruyemiş, Şen Market, Fıstık market, Ailem Market, Gavruk Kuruyemiş, Şirin Büfe, Özdemirler fırın Özdemir Can, Fatih Market, Bulvar Büfe, Bersay Gıda, Erba Ticaret, Terminal Deniz Büfe, Düzce Halkmar, Düzce Halkmar, Düzce Halkmar, Kalender Market, Düzce Marketim 1, Düzce Marketim 2, Bizim Büfe, Çerezcim, Cadde Kuruyemiş, Belediye Bilet Satış Gişesi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.