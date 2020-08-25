Fenerbahçe’de barbekü partisi düzenlendi

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Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyet arasında barbekü partisi düzenlendi.

Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyet, barbekü partisinde bir araya geldi. Tesislerin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte buluşan futbolcular ve teknik heyet, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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