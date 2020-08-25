Düğünde maganda kurşunuyla ölüme 2 tutuklama



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Olay, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünün meydanında, 23 Ağustos´ta meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde, bazı davetliler havaya ateş açtı. Silah seslerinin ardından, Melek Çakır kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurşun isabet eden Gülhan Çetin ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, kamera ve cep telefonu görüntülerinden havaya ateş ettiği tespit edilen Nihat Bayrak, Cengiz Bayrak, M.Ç, M.B, M.B ve M.A.K gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı´nda alınan ifadelerinin ardından Düzce Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden Nihat Bayrak ve Cengiz Bayrak, 'olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-25 17:55:13



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