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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

İHA

Akçakoca Belediyesine ait Pusula Katamaran isimli gezi teknesine 25 lira yardım toplama bahanesi ile para isteme talebinde bulunan dolandırıcılara itibar edilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Akçakoca Belediyesine ait Pusula Katamaran isimli gezi teknesine 25 lira yardım toplama bahanesi ile para isteme talebinde bulunan dolandırıcılara itibar edilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.
Dolandırıcılar bu kez Akçakoca Belediyesine ait Katamaran gezi teknesinin adını kullanarak vatandaşları hedef aldı. Gezi teknesine 25 lira yardım toplama bahanesi ile para isteme talebinde bulunan dolandırıcılara karşı belediyeden açıklama geldi.
Akçakoca Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Akçakoca Belediyesi adına toplandığı ileri sürülerek 25 lira Katamaran vergisi gibi bir durum söz konusu değildir. Belediyemizin adı kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu şekilde belediyemiz ve kurumlarının isimlerini kullanarak para isteyenlerin emniyet birimlerine bildirilmesini önemli rica ediyoruz. Bu konuda gerekli kurumlara şikayette bulunduğumuzu ve konunun ayrıntılı bir şekilde araştırıldığını, Akçakoca Belediyesi ve birimlerinin hiçbir gerekçe ile vatandaşları arayarak para yardımı ya da maddi yardım bağış talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını belirtmek isteriz. Kıymetli vatandaşlarımızın bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmalarını rica ederiz.”

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