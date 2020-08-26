Fenerbahçe yaylada çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Sarılacivertli futbolcular, düz koşu çalışmasıyla idmana başladı. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirirken, 5’e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla idman devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle, Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım'da bulunmasından dolayı idmanda yer almazken, sakatlığı süren Nabil Dirar ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarılacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ise korona virüs testine tabi tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.