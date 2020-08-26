Erol Bulut’tan futbolculara sıkı takip

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün yapılan antrenmanda sarılacivertli futbolcuları yakından takip ederek sık sık uyarılarda bulundu.

Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, sarılacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen genç teknik adam, sürekli uyarılarda bulundu. Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan’ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey’e ise bir dizi ikazlar yaptı.

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