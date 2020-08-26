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Sinan Gümüş: “Çok doğru bir tercih yaptım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Gümüş: “İnşallah Fenerbahçe formasıyla milli takıma seçilirim”

İHA

Sinan Gümüş: “Çok doğru bir tercih yaptım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Gümüş: “İnşallah Fenerbahçe formasıyla milli takıma seçilirim”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sinan Gümüş, sarılacivertli ekibi seçmekle doğru bir tercih yaptığını ifade etti. Gümüş, ayrıca Fenerbahçe formasıyla A Milli Futbol Takımı’na seçilmek istediğini de söyledi.
Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde bulunan Fenerbahçe’de yeni transferlerden Sinan Gümüş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 hafta önce atılan imza için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gümüş, “Tabii ki böyle büyük bir ailenin parçası olmayı için hep dört gözle bekliyordum. Yaklaşık beş gün önce katıldım takıma. Güzel geçiyor, ortam güzel, idmanlar yoğun ve ağır geçiyor. Geç geldiğim için ekstra idmanlar yapıyorum. Dört gözle sezonun başlamasını bekliyorum” dedi.

“Çok doğru bir tercih yaptım”
Lukas Podolski’nin ‘Ben olsaydım Fenerbahçe’ye gitmezdim’ şeklindeki açıklamaları ile alakalı da Sinan Gümüş, “Açıkçası Lukas’ın söylediklerini bende internetten okudum. Tabii ki her oyuncunun düşünce tarzlı farklıdır. O yüzden saygı duyuyorum. Ben kararımın arkasında duruyorum ve çok doğru bir tercih yaptım. Yaklaşık 34 aydır Emre ağabeyle sürekli güzel bir görüşmelerimiz oldu. Bana Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve ortamın keyifli olduğunu anlattı. Buradan Ali Koç başkanıma teşekkür etmek istiyorum, Erol hocaya da öyle. Bana Fenerbahçe’yi çok güzel anlattılar. Benimle ilgili düşüncelerini anladım. Bana inanıp güvendikleri için bana başarılı olmak istediklerini ilettiler” şeklinde konuştu.

“Benim için tek yer Türk Milli Takımı”
Türk pasaportuyla alakalı sorunları çözmeye yakın olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Benim için tek bir milli takım var o da Türk Milli Takımı. Sonunda çözmek üzereyim pasaport durumunu. Bunun için çok mutluyum. Büyük ihtimal haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. İnşallah milli takıma davet edilirim. Yarın bir Süper Lig maçı olsaydı hazır olmamış durumda olurdum. Antalya’da son 5 hafta bir sakatlık geçirmiştim. Tabii kendim çabalıyorum. İnşallah 12 hafta sonra yüzde yüzüme gelirim” diye konuştu.

“İnşallah Fenerbahçe formasıyla milli takıma seçilirim”
Fenerbahçe camiası hakkında da görüşlerini aktaran Gümüş, “Fenerbahçe büyük bir camia. Başka takımlarda oynadım ve rakip oldum. Her zaman bir saygı vardı, her zaman da bu olacak. Bizim hedefimiz her zaman şampiyon olmak. İnşallah buradan Fenerbahçe’yle birlikte milli takıma gitmek ve Fenerbahçe’ye para kazandırıp Avrupa’ya gidebilirim” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’ye yedek oyuncu olarak gelmedim”
Sarılacivertlilerde kadro rekabeti hakkında ise Gümüş, şunları söyledi:
“Son yıllar hep 34 maç oynandı ve 40 maça çıktı. Yoğun bir tempo var önümüzde. Bu haftalar çok önemli. Önemli olan takım kalitesi ve bizde o kalite var. Kim oynarsa oynasın bizim hedefimiz belli. Çekişmeli geçecek bence. İnşallah 40 maç sonra şampiyon biz oluruz. Açıkçası ben Fenerbahçe’ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak ve kimseye vermek istemiyorum. Gol ve asist hedeflerim var ama önemli olan takımın kazanması. 3 puana benim gol ve asist katkım olursa ne güzel.”

“Taraftar her zaman bana güvensin”
Fenerbahçe taraftarının kendisine güvenmesi gerektiğine vurgu yapan Sinan Gümüş, “Taraftar her zaman bana güvensin. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim ve hep beraber umarım şampiyonluk kutlamasını yaşarız. Takım çok kaliteli ve birkaç transferimiz daha gelecek. Yeni transferlerinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu an olan kadro bence yeterli olabilir. Bu şampiyonluğa çok inanıyorum. Herkes insan olarak, oyuncu olarak çok büyük bir karakter. İnşallah bir aile olarak bu yola girip şampiyon oluruz” sözleriyle görüşlerini belirtti.

“Ferdi çok kaliteli bir oyuncu”
Takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu’nun performansına da değinen 26 yaşındaki futbolcu, “Ferdi önceden de izlediğim bir oyuncu, çok kaliteli ve yaşı çok genç. Geçen sene 20'den fazla maça çıktı. Türkiye’de önemli olan istikrarlı olmak, onda onu görüyorum. Kendine güvenir, böyle devam ederse başarılır olur. Rakip olarak görmüyorum, o kardeşim gibi. Kim daha iyi performans sergilerse o oynasın” ifadelerini kullandı.
Sinan Gümüş son olarak ise eski takımı Antalyaspor'a bir mesaj gönderdi ve şöyle konuştu:

“Antalyaspor camiasına ve halkına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Ali Şafak Öztürk’e teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Tabii ki kararım Fenerbahçe. Onlar da beni transfer etmek istedi ama buradayım. 56 yıl sonra belki olabiliriz onlarla.”

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