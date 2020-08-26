Fenerbahçe'de yeni transfer Lemos ilk antrenmanına çıktı

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DÜZCE (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30´da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce

2020-08-26 20:33:45



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