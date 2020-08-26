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Mauricio Lemos kampa katıldı Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Fenerbahçe'de yeni transfer Mauiricio Lemos, Topuk Yaylası'nda kampa katılırken, sarılacivertliler çalışmalarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mauricio Lemos kampa katıldı Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de yeni transfer Mauiricio Lemos, Topuk Yaylası'nda kampa katılırken, sarılacivertliler çalışmalarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken teknik heyet ve futbolcular tanıştı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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