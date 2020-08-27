Yangında mahsur kalan İngiliz kadını, itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce korku dolu anlar yaşattı. Evde yaşayan İngiliz kadın, itfaye ekiplerince kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Eski Bolu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Evde yaşayan İngiliz uyruklu Alise Batin, balkona çıkıp, çığlık atarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, Alise Batin'ı merdivenli araç ile kurtardı. Dumandan etkilenen kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-08-27 10:54:02
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