Fındıkta hasat bitti nöbet başladı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de fındık üreticilerinin büyük bir bölümü fındık hasadını tamamlayarak ürünlerini harmana indirdi. Üreticiler, Giresun´da yaşanan sel felaketinin ardından, fiyatının artacağı düşünülen fındıklarını nöbet tutarak beklemeye başladılar.

Düzceli fındık üreticileri Giresun´da yaşanan sel felaketinin ardından fındık fiyatlarının kilogram başına 30 liraya kadar yükseleceği beklentisi içine girdiler. Yapılan tahminlerde de TMO´nun piyasaya 22 liradan fındık alarak girmesinin ardından sel felaketiyle birlikte tüccarların fiyat yükselteceği yönünde oluyor. Bu sebeple bu yıl adeta altın değerinde olan fındığın hasadını tamamlayarak, ürünlerini harmana indiren üreticiler fındık nöbetine başladılar.

SABAHA KADAR DEVRİYE ATIYORLAR

Hemen hemen her harman alanında fındık üreticileri kendileri ya da aileleri ile nöbet tutuyorlar. Üreticiler, gece soğuktan, yağmurdan ya da çiğden korunmak için fındık harmanlarının yanında hazırladıkları ve `selender´ adı verilen tahtadan barakada ya da çadırlarda uyumadan bekliyorlar. Zaman geçirmek için ise ya fındık ayıklıyorlar ya da zaman zaman fındık harmanına girerek fındığı havalandırmak için tırmıkla çalışma yapıyorlar. Çevrede devriye atarak kendilerinin fındık başında olduğunu hissettiren fındık üreticileri kötü niyetli kişilere bir anlamda mesaj veriyorlar.

'HARMANDA SATIŞA KADAR BEKLEYECEĞİZ'

Harmanın başında nöbet tutan Bekit Mutlu isimli üretici, "Nöbet bekliyoruz. Fındık nöbeti bekliyoruz. Fındığımızı topladık harmana indirdik. Giresun´da yaşanan sel felaketinden sonra fındık fiyatının artmasını bekliyoruz. Fındık altın değerinde oldu. Sağ olsunlar polis jandarma devriye geziyor bize yardımcı oluyor ama yine de biz malımıza sahip çıkmak için bekleme yapıyoruz. Zaman zaman hırsızlık olayları duyuluyor. Bizde önlemimizi alıyoruz. Bizde kendimize böyle bir baraka yaptık sabaha kadar oturuyoruz. Harmandan satışa kadar bekleyeceğiz. Can sıkıntısına beklerken bir yandan fındık ayıklıyoruz. Konuşulan fiyatlar daha doğrusu Giresun´da sel olduktan sonra fındık fiyatlarının yükseleceği ve 30 liraya kadar çıkacağı söyleniyor. Şu anda bekletiyoruz satmayı hiç düşünmüyoruz. İnşallah fiyat yükselirse bizde fındığımızı satmayı düşünüyoruz. Birisinin yanaştığınızı hissedersek ses çıkarıyoruz, lamba yakıyoruz. Şu ana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi ama bizde olmasın diye bekliyoruz. Yanaşırlarsa da önlemimizi alıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-27 11:06:25



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