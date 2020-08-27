Bakkal, sokak kedisinin raftan kek alıp, yeme anını görüntüledi



Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA) DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde bakkal işleten Mustafa Işık, beslediği sokak kedisinin aç kaldığında bakkala girerek, yeşil renkli kekleri açıp, yediğini söyledi. Işık, kedinin o anlarını da görüntüledi.

Akçakoca´ya bağlı Fakıllı köyünde bakkal işleten Mustafa Işık, yaklaşık 1 yıl önce dükkanının önünde yavru bir kedi bularak beslemeye başladı. Kediye dükkanındaki kek ve bisküvilerden de veren Işık, geçen süre içerisinde mama da yedirdi. Bazı günlerde kediyi beslemeyi unutan Mustafa Işık, kedinin dükkanına girerek raftaki keklerden yediğini fark etti. Bir süre kediyi takip eden Işık, hayvanın bakkala girerek yeşil renk paketli kekten aldığını ve yan taraftaki boş alanda yediğini gördü. Kedinin sevdiği kekleri rahat alabilmesi için alt taraftaki rafa alan Işık, hayvanın aç kaldığı zamanlarda gelip bakkaldan istediği gibi kek aldığını söyledi.

Kedinin kendisine alıştığını söyleyen bakkal Mustafa Işık, "Bu kediyi bir yıl önce yavru olarak bakkalın önüne bırakılmış halde buldum. Aldım her gün besledim. Biraz büyüyünce ufalayarak kek vermeye başladım. Daha sonra yemek vermeyi unuttuğum zamanlar oldu. Bu kedi sabah, öğlen, aç olduğu zamanlarda bakkalı açmamı bekler. Benimle içeri girer ve direkt raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı çıkar. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direkt onu seçer. Müşteriler kedinin keki aldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2020-08-27 12:56:00



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