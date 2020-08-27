Düzce'ye 13’ü uzman 55 doktor kadrosu açıldı

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– Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye 13 uzman hekim, olmak üzere toplamda 55 doktor ataması için kadro açıldı.

Son yıllarda Düzce’de yaşanan doktor sayısının yetersizliği yetkilileri harekete geçirdi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonrası Düzce’nin sağlık hizmetlerine ivme kazandırmak adına 55 doktor kadrosu açıldığı açıklandı. Açılan kadro ile Düzce merkeze 33 hekim, Akçakoca ilçesine 13 hekim, Kaynaşlı ilçesine 4 hekim, Çilimli ilçesine 2 hekim, Gümüşova ilçesine 2 hekim, Cumayeri ilçesine 1 hekim olmak üzere 13 uzman hekimin kadrosu açıklandı.

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