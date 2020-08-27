Fenerbahçe günü çift antrenmanla geçti



DÜZCE (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.30´da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5´e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcular Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan, kendileri için ayrılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı lacivertliler, yarın saat 17.00´da Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı hazırlık karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce

2020-08-27 21:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.