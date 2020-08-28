Düzce'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, polisin düzenlediği operasyonda H.U. ve Y.Y., 518 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli H.U. ve Y.Y. takibe alındı. Şüpheliler, TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada 518 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.U. ve Y.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiDHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-28 11:42:00



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