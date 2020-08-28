Düzce’de sosyal yardımlar 153 milyon TL’yi geçti

Düzce’de devlet tarafından yapılan sosyal koruma kalkanı ödemeleri 153 milyon lirayı aştı.

Pandemi döneminde devlet kaynaklarından vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan yardım miktarları belli oldu. Buna göre sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Düzce’de 153 milyon 437 bin 908 lira ödeme yapıldı. Yapılan yardımlar kapsamında Biz Bize Yeteriz kampanyasında 8 bin 219 haneye 8 milyon 219 bin lira destek sağlandı. Kısa çalışma ödeneğinde 20 bin 907 çalışana 83 milyon 278 bin 591 lira, nakdi ücret desteğinde 11 bin 581 çalışana 18 milyon 747 bin 73 lira ödenerek, işsizlik ödeneğinde ise 4 bin 396 kişiye 17 milyon 439 bin 244 lira verildi. Sosyal destek programı ile de Faz 1'de 7 bin 682 haneye 7 milyon 682 bin, Faz 2'de 9 bin 651 haneye 9 milyon 651 bin lira, Faz 3 ödemelerinde ise 8 bin 421 haneye 8 milyon 421 bin lira ödeme yapıldı.

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