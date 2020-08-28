Düzce'de 518 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 518 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli 2 şahıs takibe alındı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şahısların içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada üzerlerinde ve araçlarında 518 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.