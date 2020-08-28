Düzce'de 518 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Düzce’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 518 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli 2 şahıs takibe alındı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şahısların içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada üzerlerinde ve araçlarında 518 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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