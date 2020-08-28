Düzce için sıcak hava uyarısı

– Düzce’de yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı açıklandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Düzce'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 48 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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