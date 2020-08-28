Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DÜZCE / DHASTAT: Topuk Yaylası Tesisleri sahası

FENERBAHÇE: Altay Bayındır (Dk. 62 Harun Tekin), Gökhan Gönül (Dk. 70 Murat Sağlam), Zanka, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 64 Jailson), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ozan Tufan), Deniz Türüç (Dk. 46 Rodrigues, Dk. 61 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Sinan Gümüş), Thiam (Dk. 46 Frey)

ALANYASPOR: Marafona (Dk. 46 Ufuk Ceylan), Fuertes (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 62 Siopis), Ahmet Gülay (Umut Güneş), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Salih Uçan (Dk. 70 Emre Bekir), Efecan Karaca (Dk. 62 Tzavellas), Pereira (Dk. 61 Emircn Altıntaş), Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)

GOLLER: Dk. 6 Salih Uçan (Alanyaspor), Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

SARI KART: Dk. 23 Caner Erkin (Fenerbahçe)Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede Alanyaspor'un golünü 6'ncı dakikada Salih Uçan kaydederken, Fenerbahçe'nin golü 38'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Bu karşılaşmayla 10 günlük Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Düzce

2020-08-28 19:14:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.