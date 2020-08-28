Fenerbahçe hazırlık maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 11 berabere kaldı.

20202021 sezonu hazırlıklarına Düzce'de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde üçüncü hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’la oynadı. Mücadele 11 eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'nin golünü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Alanyaspor’un golünü ise 5. dakikada Salih Uçan attı.

Sarılacivertli ekip bu karşılaşmayla Topuk Yaylası kampını tamamlarken akşam saatlerinde İstanbul'a dönüp hazırlıklarına burada devam edecek.

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