Güreş sahası tribünleri Şıralık Spor Kompleksine kurulacak

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir Güreş Sahasının tribünlerininin bölgede yaşayan vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda, Düzce Şıralık Spor Kompleksine nakledildiğini bildirdi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölge halkının yoğun talepleri doğrultusunda Bahçeşehir Güreş Sahasındaki tribünlerinin Düzce Şıralık Spor Kompleksine taşındığını belirterek “Ata sporumuz güreş; bizim için kıymetlidir, özeldir. Bahçeşehir Güreş Sahasının tribünlerini, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda, Düzce Şıralık Spor Kompleksine naklediyoruz. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.