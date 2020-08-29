Vali Cevdet Atay, Fenerbahçe kampını ziyaret etti

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası tesislerine ziyarette bulundu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcı Sedat Çelik, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ile beraber Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Atay, Fenerbahçe’ye başarılar diledi.

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