Vali Atay “Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak” Vali Cevdet Atay muhtarla bir araya geldi

– Düzce Valisi Cevdet Atay, muhtarlarla bir araya geldi, “Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlarımızı uyaralım” dedi.
Vali Cevdet Atay, kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Merkez, Beyköy ve Boğaziçi Beldesindeki muhtarla bir araya geldi. Vali Atay, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda muhtarlarımıza ve ilgililere talimat vererek “Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlarımızı uyaralım” ifadesinde bulundu. Adından ise muhtarlarının fikir, talep ve isteklerini dinledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.