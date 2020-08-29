Çocuklarla mikro dünyaya yolculukta sona gelindi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin pandemi önlemleri kapsamında düzenlediği TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projesi “Mikrodünyaya Yolculuk3” başarılı bir şekilde son durağa ulaştı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyer öğrenciler başarı sertifikaları verildi. Etkinlikte kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, çocuklara bilimi sevdirmenin önemine değinerek, geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İki farklı grup halinde oluşturulan katılımcı öğrencilere birer hafta süre ile verilen eğitimde; Mikro dünyayı ne Kadar Tanıyorum? Mikro Dünyayı Tanıyalım 1 – Bakterileri Keşfedelim, Mikroskobu TanıyalımBakterileri Görelim, Mikro Dünyayı Tanıyalım 2Fungus ve Algleri Keşfedelim gibi birçok konu hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında proje ekibi gözetiminde deney yapma imkanı da sunan etkinlikte, minik öğrencilerimiz eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadılar.

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