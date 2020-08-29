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Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de başlıyor Geçen sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar bu yıldan ümitli

İHA

Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de başlıyor Geçen sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar bu yıldan ümitli

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı 1 Eylül itibariyle başlıyor. Geçen sezon umduğunu bulamayan balıkçılar bu yıldan ümitliler.
Su ürünleri av sezonu başlıyor. Yeni av sezonu ile ilgili Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Karadeniz’de 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Gırgır ve Trol haricindeki geleneksel yöntemlerle (uzatma ağı, çapari vb.) avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Bölgemizde 1 Eylül15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 m derinlikten, 16 Aralık14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır. Gırgır ağlarının yasak olduğu dönemlerde 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip uzatma ağları ile avcılık yasaktır. Bir balıkçı gemisinde 6 bin metreden fazla uzatma ağı bulundurulamaz, kullanılamaz. Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monoflament (tek kat) misina ağların ve multiflament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır. Karadeniz’de kullanılan dip trollerinin ağ göz açıklığı 40 mm deni torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz. Dip trolü ağlarının torba kısmında misina (tek katolta misinası) ağların kullanılması yasaktır. Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Akçakoca sınırları içerisinde kalan doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu bölgede su ürünleri avcılığı yasaktır” denildi.

Işıkla av yasak
Karadeniz’de ve iç sularda ışıkla avcılık yasak olduğu belirtilen açıklamada “Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kg ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecektir. Bölgemizde çıkan türlerin asgari avlanma boyu: hamsi 9 cm, istavrit 13 cm, sardalya 11 cm, palamut 25 cm, Mezgit 13 cm, lüfer 18 cm, kırlangıç 18 cm, kalkan 45 cm, Eşkina 35 cm, dil 20 cm, barbunya 13 cm ve tekir 11 cm dir. Hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça yüzde 15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça yüzde 5 istisna tanınır” ifadelerinde bulunuldu.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, 4 yıl süre ile yürürlükte kalacak olan tebliğlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını, bu hazırlık sırasında bütün paydaşların görüşlerine başvurulduğunu hatırlattı. Çiçek “Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, geleceğimizin ve zenginliğimizin yok edilmemesi için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiğini belirterek 20202021 av sezonunun tüm balıkçılarımız için bol kazançlı ve bereketli geçmesini dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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