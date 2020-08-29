Düzce’de 23 piknik alanı bulunuyor

– Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verileri göre Düzce’de 23 Mesire, Piknik ve Tabiat parkı bulunuyor. Bu parkların toplam alanı ise 335 hektar olarak kayıtlara geçti.

Korona virüs salgını sonrasında kentlerin yaşamsal alanları ile ilgili bir araştırma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ki mesire, piknik ve tabiat parkları ile ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre Düzce’de 23 Mesire, Piknik ve tabiat parkı bulunuyor. Bu alanların toplam metrekare hesaplaması ise 335.17 hektar olarak ölçüldü. Düzcelilerin en çok kullandığı mesire alanlarının başında ise Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri tabiat parkı, Gölyaka Kültür Parkı, Kaynaşlı Gırgın Çayırı Mesire alanı ve Topuk Yaylası oldu.

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