Büyük zaferin yıldönümünü kutladılar

– Düzceli yöneticiler 30 Ağustos Zaferinin yıldönümünde kutlama mesajı yayınladılar. Düzce Valisi Cevdet Atay, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.



Vali Atay “Büyük Zaferin yıldönümü”

Vali Cevdet Atay “30 Ağustos, aziz milletimizin yedi düvele karşı verdiği mücadeleyle, hürriyet ve istiklale olan inancını, bütün mazlum milletlere rehber olacak şekilde dünyaya haykırdığı büyük zaferin yıl dönümüdür. Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Aziz Milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık ve istiklal adına gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zafer olan; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Düzceli hemşerilerimizin ve Aziz Milletimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerinde bulundu.



Başkan Özlü “Tarihe yazılan büyük bir destek”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Türk Milleti’nin istikbalini kurtarmak için o günlerde verdiği fiziki mücadelenin, aynı gaye ile sürdüğünü belirterek “Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz ve sonrasındaki büyük zafer, Aziz Türk Milleti’nin tarihe yazdığı destanlarından yalnızca biridir. Fiziki düşman işgalini bertaraf eden o günkü inanç, bugün de her platformda yeniden şahlanan, Türk’ün gücünü tüm dünyaya kanıtlayan büyük devletimiz ve ayakları yere sağlam basan irade ile yükselmeye devam etmektedir. Malazgirt’ten Anadolu’ya uzanan, o günden bu yana ‘yurt’ dediğimiz topraklardaki bin yıllık Türkiye tarihini yeni başarılarımızla, yeniden yazmayı sürdürüyoruz. Türk Milleti, tarihinde üstlendiği sorumluluğun bilinciyle mazlumların umudu, yoldaşı olmaya devam edecek, gelecek hedeflerimize attığımız bu emin adımlar coğrafyamıza yeniden yön verecektir. Sayısız zaferlerde olduğu gibi bu kutlu zaferi de bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, ordumuzun bütün mensuplarını ve bugüne kadar vatan uğruna canından vazgeçen şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum” dedi.



Rektör Çakar “Bu cennet vatanı bizlere armağan etmişlerdir”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, hiç bir şekilde esareti, himayeyi ve mandacılığı kabul etmeyen kahraman milletimiz, bağımsızlık uğruna verdiği zorlu ve büyük mücadelenin, zaferle sonuçlanmasının 98. yıl dönümünün, sevincini ve gururunu yaşamaktayız. Vatanımızın işgali karşısında tek vücut olan milletimiz, zafere olan inançla, azim ve kararlılıkla düşman karşısına çıkmış, şanla şerefle dolu tarihine bir yenisini daha katarak, bu cennet vatanı bizlere armağan etmişlerdir. Bizler; bu gün bağımsızlığımızı tehlikeye düşürecek hiçbir eylemi kabul etmeyerek; havada, karada ve mavi vatanda mücadele eden, silahlı kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı uğruna her şeyi göze alan kahramanlarımızın her zaman arkasında olduğumuzu, ihtiyaç duyulması halinde de onlarla yan yana, omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağımızı bildiriyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna haklı mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, şerefli gazilerimizi şükranla anar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.



DTSO Başkanı Şahin, “Onurlu bir zaferdir”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ”Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir. Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı bu muazzam zafer sonucunda cumhuriyetimizin temelleri atılmış, zaferimizin yankıları uzun yıllar devam etmiştir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın dirilişinde önemli katkıları olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.



Bölge Başkanı Taşlı, “Altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer”

5. Bölge Birliği Ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “Aziz Milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yıl dönümünü bütün bir millet olarak kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer, Türk milletinin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu azim ve kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız düşman istilasından kurtarılmış, Türk Milleti, hürriyet ve bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Şanlı Tarihimizin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi Türk’ün asla yenilmeyeceğini göstermiş, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet’in kurulmasının da yolunu açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılını en içten duygularla kutluyor; İstiklal mücadelemizin önderi, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerinde bulundu.

