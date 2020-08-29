Düzce Kent Konseyinden Vali Atay’a ziyaret

– Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber ve yönetimi Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber Başkanlığında Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve Cevdet Atay Kent Konseyi çalışmalarına ve toplantılarına davet ettiler.

Ali Dilber “Düzce için yapacağımız her çalışma birlik ve beraberliğimizin nişanesi olacak” dedi. Ziyaret ardından sohbet ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.