Anız yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı adamı çevredekiler kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Soğukpınar Mahallesi´nde evinin arkasındaki fındık bahçesinde anız yakarken kuru otların tutuşması sonrası alevlerin arasında kalan Hasan Özen (74) çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Özen hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüdü.
Olay öğleden sonra Soğukpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin arkasında bulunan fındıklık alanda temizlik yaptıktan sonra anız yakan Hasan Özen, kuru otların tutuşması sonucunda bir anda alevlerin arasında kaldı. Yangında oluşan dumandan etkilenen Özen´i gören vatandaşlar alevlerin arasından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özen tedaviye alındı. Anız yangını ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-08-29 15:52:46
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