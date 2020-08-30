Düzce'de trafik denetimi; 52 araca cezai işlem uygulandı



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından şikayet edilen noktalarda trafik uygulamalarına hız verdi. Ekipler yaptıkları denetimlerde 52 araca cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarına uymayan, abart egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülerin bulunduğu alanlar ile vatandaşların sık sık şikayet ettiği noktalarda denetimlerine hız verdi. Düzce Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Konuralp Mahallesi kafeler bölgesinde, denetim yapan trafik ekipleri tarafından 326 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye, muayenesiz araç kullanmak, 4 sürücüye, yayalara geçiş hakkı vermemek, 14 sürücüye, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 2 sürücüye, zorunlu trafik sigortası yaptırmamaktan, 2 alkollü sürücüye ve diğer maddelerden 18 sürücü olmak üzere 52 araca, 30 bin 612 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer denetimlerin arttırılarak devam edeceğini, özellikle vatandaşları rahatsız eden sürücülere izin verilmeyeceğini belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-30 11:38:54



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