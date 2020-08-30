MÜSİAD Düzce'den 30 Ağustos mesajı

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MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MÜSİAD Şube Başkanı Pehlivan mesajında, "Geçmişi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin bu yıl 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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