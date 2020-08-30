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Düzce’de 2.5 hektarlık alan küle döndü

İHA

– Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Esentepe Mahallesi'nde bir fındıklıkta başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın 3.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında 2.5 hektarlık alan küle döndü.

Düzce’de 2.5 hektarlık alan küle döndü

– Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Esentepe Mahallesi’nde bir fındıklıkta başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın 3.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında 2.5 hektarlık alan küle döndü.
Yangın, Düzce Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan Esentepe Mahallesi’nde ki bir fındıklıkta başlamasının ardından Esentepe ormanında devam etti. Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi içerisinde bir fındıklık içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisi ile Esentepe Ormanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler 2.5 hektarlık alan üzerinde etkili olan yangını 3.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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