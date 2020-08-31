TEM otoyolunda tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Kaza sebebiyle tem otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu

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– Düzce Tem otoyolu Kaynaşlı kesiminde meydana gelen trafik kazasında Ankara'dan İstanbul istikametine giden tır, önünde seğir halindeki kamyonla arkadan çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken Tem otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, tem otoyolu Kaynaşlı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Şehmuz D. idaresindeki 20 ATF 02 mercedes marka plakalı tıra, aynı istikamete seyretmekte olan Şaban Ş.’nin kullandığı 40 LE 373 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı hasar görürken, sürücüsü Şehmuz D.’de yaralandı. Yaralı sürücüye kaza yerine çağrılan acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza sonrası tem otoyolu İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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