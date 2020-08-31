Akçakocalı balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DENİZLERDE av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e hazırlanan balıkçılar, ağlarını ve teknelerini son kez kontrolden geçirdi. Saat 24.00´te açılarak 'vira bismillah' diyecek balıkçılar, bu yıl denizde bol balık olduğunu ve vatandaşın ucuz balık yiyeceğini söyledi.

Denizlerde av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Heyecanla yeni sezonu bekleyen balıkçılar, saat 24.00´te 'vira bismillah' diyerek, motorlarını çalıştırıp, denize çıkacak. Balıkçılar, yeni sezon öncesi daha sağlıklı ve verimli ürün almak için ağlarını son kez kontrol edip, yırtıklarını ördü, teknelerin ise bakımları yapıldı.

Yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Allah nasip ederse bu gece 24.00´te 2020 sezonumuzu başlatacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık ve her şeyimiz hazır durumda. Allah kısmet ederse motorlarımızı çalıştırıp gece 24.00´te 'vira bismillah' diyeceğiz. Sezondan bu sene çok umutluyuz. Balık popülasyonu olarak palamut, istavrit, hamsi, çinekop ve lüferde şu anda bir yoğunluk görünüyor. Bunun hava şartlarıyla bağlantılı olarak avcılığa yansımasını bekliyoruz. Ciddi ve iyi bir sezon bekliyoruz. Vatandaş bol bol balık yiyecek. Fiyatların da uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü bolluktan dolayı fiyatların ucuz olacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında balığın pahalı olması balık tüketimini düşürmüştü ama açığın önümüzdeki aylarda kapanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Ağ ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar da yeni sezonda denizde fazla balık olduğu yönünde işaretlere rastlanıldığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2020-08-31 08:35:38



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