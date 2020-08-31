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Karadenizli balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazırlanıyor Tüm hazırlıklarını tamamlayan Akçakocalı balıkçılar yeni sezondan umutlu Palamut, istavrit ve çinekopun bol olduğunu söyleyen balıkçılar denize açılmayı bekliyor

İHA

– Açık deniz av yasağının dolmasına sayılı saatler kala, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bol av ümidiyle yeni av sezonuna "Vira Bismillah" demek için heyecanla bekliyor.

Karadenizli balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazırlanıyor Tüm hazırlıklarını tamamlayan Akçakocalı balıkçılar yeni sezondan umutlu Palamut, istavrit ve çinekopun bol olduğunu söyleyen balıkçılar denize açılmayı bekliyor

– Açık deniz av yasağının dolmasına sayılı saatler kala, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bol av ümidiyle yeni av sezonuna "Vira Bismillah" demek için heyecanla bekliyor.
15 Nisan 2020 tarihinde başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla kalkacak. Karadeniz'de balıkçılar, 5 buçuk aydır bekledikleri yasağın kalkmasıyla birlikte 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece 00.01’den itibaren “Vira Bismillah” diyerek ağlarını Marmara ve Karadeniz’e dökecekler. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan balıkçılar ise yasağın kalkacağı son günde heyecanla tüm hazırlıklarını tamamladı. Sezonun bitmesiyle birlikte torbalara giren ağlarını elden geçiren Akçakocalı balıkçılar, teknelerinin son bakımlarını bitirerek teknelerini teker teker denize indirmeye başladı.

Palamut ve istavrit ile başlayacak
Yeni av sezonundan umutlu olduklarını, palamut, istavrit, çinekop gibi balıkların bol olduğunu gördüklerini belirten balıkçılar, sezona da umutlu olduklarını ifade ettiler. Yeni sezon beklentilerinin yüksek olduğu söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, “Allah nasip edersen bu gece 24.00’ten sonra 2020 sezonumuzu başlatacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hemen hemen her şeyimiz hazır durum da. Gece 24’ten itibaren motorlarımızı çalıştırıp denize ‘vira Bismillah’ diyeceğiz. Bu sene sezondan çok umutluyuz. Balık popülasyonu olarak palamut, istavrit, hamsi, çinekop, lüferde yoğunluk görülüyor. Hava şartlarına bağlantılı olarak da avcılığa yansımasını bekliyoruz. Yani ciddi ve yoğun bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlar da bol bol balık yiyecekler ve fiyatların da uygun olacağını tahmin ediyoruz. Yaz dönemindeki yüksek fiyatlar ve pahalılık insanların balık tüketmesini engellemişti ama sezon ile birlikte fiyatların düşmesi insanları yeniden balık tüketmeye olanak sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Belgeleri tam olanların avcılık yapmasına izin veriliyor
Akçakocalı balıkçıların balık popülasyonlarına karşı daha duyarlı ve hassas olduğunu dile getiren Mustafa Karakaş, “Balık tutarken Akçakocalı balıkçılar nelere dikkat ediyor. Biz yasak avcılık yapmıyoruz ve buna müsaade etmiyoruz. Kurallara uygun avcılık yapıyoruz ve balıkçılıkla geçinenlerin bu işi yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani ruhsatsız teknelerin avcılıklarını engelliyoruz, onlara avcılık yaptırmıyoruz. Sadece ruhsatlı ve bütün evrakları tamam olan teknelerin avcılık yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da Akçakoca’da düzgün bir avcılık söz konusu oluyor” diye konuştu.

“Balıkçının yarını bitmez”
Bu sezon balığın bol olduğunu ve güzel bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirten balıkçı Hasan Başaran ise, “Ağlarımızın genel bakımlarını yapıyoruz. Ufak tefek yırtıklarını dikiyoruz. Bu sene balıktan beklentimiz güzel. Denizde bol miktarda balık var. Avcılıkla geçinen insanlarız. Avcının yarını bitmez. Vatandaşlar bu sene bol bol balık yiyecek. İşaretler güzel. Denizden çok balık çıkar ihracatta olmazsa balık ucuz olur ama ihracat olursa fiyatlar da biraz daha farklı olur. 1 Eylül itibarıyla bütün tekneler denize açılacak. Trolcüler barbun, istavrit, mezgit, büyük teknecisi palamut, hamsi, küçük balıkçılarda çinekop, palamut, lüfer yakalayacağız. Beklentiler güzel ama hava şartları çok önemli balıkçılıkta. Şu anda iyi görünüyor” şeklinde konuştu.

“Sabırsızlıkla geceyi bekliyoruz”
Gece yarısı motorunu çalıştırıp denize açılmayı beklediğini belirten balıkçı Vedat Çakır da, “Teknemize macun yapıyoruz. Macundan sonra ağları yerleştireceğiz ve inşallah gece 24’te ağlarımızı atacağız. Genellikle palumut, lüfer, çinekop avlıyoruz. Herkes sezonun açılmasına hazırlanıyor. Beklenti bu sene var. Balığın durumuna göre güzel bir sezon olacak gibi görünüyor. Havalar da çok önemli. Hava bozarsa denize çıkamayız. Ama güneşli havalar güzel” ifadelerini kullandı.

Heyecanlı bekleyiş başladı
Teknelerinin son defa bakımını yapan ve ağlarını elden geçiren Akçakocalı balıkçılar da sezonun açılacağı gece saatlerini beklemeye başladılar. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Akçakocalı balıkçılar, yaz sezonunda fiyatları yüksek olan balığa, insanları doyurmak, balık tezgahlarını doldurmak için gece saatlerinde ‘Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’e ağlarını dökecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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