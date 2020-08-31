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Düzce’de taşımada yeni dönem 3 Eylülde başlıyor Mehmet Özhaseki Düzce’ye geliyor Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, “Paris metrosuna benzer bir uygulama yapılarak”

İHA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, toplu taşımada Düzcelilerin hizmetine sunulacak 100 aracın devreye alınması için yapılacak törene katılacak.

Düzce’de taşımada yeni dönem 3 Eylülde başlıyor Mehmet Özhaseki Düzce’ye geliyor Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, “Paris metrosuna benzer bir uygulama yapılarak”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, toplu taşımada Düzcelilerin hizmetine sunulacak 100 aracın devreye alınması için yapılacak törene katılacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 3 Eylül 2020 Perşembe günü yeni toplu taşıma araçlarının törenle hizmete başlayacağını açıkladı. Paris metrosuna benzer bir uygulama yapılarak ulaşım rehberi hazırlandığını belirten Özlü ayrıca otobüslerin her sabah dezenfekte edileceğini vurguladı.
Başkan Dr. Özlü, Törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağını söyleyerek “Bir ulaşım master planı hazırladık. Bu hafta Perşembe günü güzel bir tören yapacağız. Neden Perşembe günü? Çünkü Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, benim bakanlık dönemi arkadaşım Mehmet Özhaseki Perşembe günü Düzce’de olacak. Onunda katılacakları bir törenle 100 otobüsü devreye alacağız” dedi.
Pandemi sürecinden dolayı yolcu sayısında ciddi bir düşüş yaşandığına işaret eden Özlü, yoğunluğun olduğu saatlerde büyük otobüslerin yine devrede olacağını hatırlatarak “Burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Sabah ve akşam kalabalık saatlerde büyük otobüsler devrede olacak. Ama sabah 10’dan 1617’ye kadar yoğun olmayan saatlerde küçük 6 metrelik otobüslerle hizmet vereceğiz. Sosyal medyada bazı yorumlar okuyorum. Ben bilgi eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Bakın koskoca bir otobüs, 12 metre ve yaklaşık 50 kişi alır. Öğle saatlerinde otobüslerde 56 kişi var. Yani 56 kişiyi taşımak için 12 metrelik otobüsü işletmek akıllı adam işi değil. Dolayısıyla biz bunu küçülttük. 6 metrelik 114 otobüsümüz olacak. 8 metrelik otobüslerimiz yine görevde olacak. Bu sistemi belki bir süre sübvanse etmek zorunda olacağız. Çünkü pandemiden dolayı yolcu sayısında ciddi bir azalma var” diye konuştu.

“Her gün dezenfekte edilecek”
Otobüslerin her sabah dezenfekte edileceğini ve Paris metrosuna benzer bir uygulama yapılarak ulaşım rehberi hazırlandığını dile getiren Özlü şöyle devam etti: “Bu otobüsler her sabah dezenfekte edilecek. Bu otobüslerimize binen her vatandaşımıza dezenfektan ve maske vereceğiz. Paris metrosuna benzer bir şekilde rehber hazırladık. Hangi otobüs hangi saatte nereden geçecek, saat kaçta geçecek, hatlar ne bunlar yer alacak. Tek tek bunları o kitapçıkta göreceksiniz. Biz Düzce’de belediyecilik hizmetlerine, siyasete kalite getirmek arzusundayız. Bunu için 500 gündür çalışıyoruz. Uzun bir yolda ilk 500’de diye bir kitap hazırladık. O kitapta bugün baskıdan çıkacak. Bunu da bu akşamdan itibaren basın müşavirimiz sizlerle paylaşacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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