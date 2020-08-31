Vali Atay “Rehavete kapılmayalım salgının yayılmasına izin vermeyelim”

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak “Rehavete kapılmayalım salgının yayılmasına izin vermeyelim” dedi.

Vali Cevdet Atay’ın Covid19 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atay, vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunarak “Tüm amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak, Covid19 tedbirlerine rehavete kapılmadan uyalım. Salgının yayılmasına izin vermeyelim. Salgınla mücadeleyi mutlaka başaracağız. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Uyacağımız çok basit tedbirlerle bulaşın yayılmasını önleyebilir, daha sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşabiliriz. Halkımızdan ricamız; korona virüs riskine karşı temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim” ifadelerinde bulundu.

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