Minik Hamza’dan geriye bu görüntüler kaldı

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– Düzce’nin Çilimli ilçesinde babasının kullandığı kamyonun geri manevra yaptığı esnada altında kalarak hayatını kaybeden Hamza Kazancı gözyaşları içinde toprağa verildi. Minik Hamza’dan geriye kalan görüntüler yürekleri burktu.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 6 yaşındaki Hamza Kazancı babasının kullandığı kamyon geri manevra yaptığı esnada altında kaldı. Kaldırıldığı Çilimli Entegre Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hamza Kazancı, Çilimli şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Feci kaza sonrası minik Hamza’dan kalan görüntüler ise yürekleri sızlattı. Babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği Hamza’dan geriye şarkı söylediği o anlar kaldı.

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