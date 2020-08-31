Düzce’de uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı Öğretmenler öğrencilerini özledi

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– Düzce’de 20202021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalarak İstiklal Marşı okundu.

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da başladı. Düzce’de, uzaktan eğitim modelinin başlaması dolayısıyla tüm okullarda tören düzenlendi. Öğretmenler okullarda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu ve yeni ders yılı başlamış oldu.

Öğretmenler, “Marşımızı çocuklarımızla birlikte okuyacağımız günleri iple çekiyoruz” dediler.

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