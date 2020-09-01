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Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik tiyatrosu gün ışığına çıkıyor Üç yıl içinde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanması planlanan antik tiyatroda Türkiye’nin önemli isimleri konser verecek

İHA

– Milattan önce üçünü yüzyılda kullanılan ve büyük bir bölümü toprak altında kalan Batı Karadeniz'in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Her gün yeni bir yapının gün ışığına çıktığı kazıların tamamlanmasıyla, antik tiyatroda Türkiye'nin önemli isimlerinin konser vermesi planlanıyor.

Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik tiyatrosu gün ışığına çıkıyor Üç yıl içinde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanması planlanan antik tiyatroda Türkiye’nin önemli isimleri konser verecek

– Milattan önce üçünü yüzyılda kullanılan ve büyük bir bölümü toprak altında kalan Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Her gün yeni bir yapının gün ışığına çıktığı kazıların tamamlanmasıyla, antik tiyatroda Türkiye’nin önemli isimlerinin konser vermesi planlanıyor.
Düzce’nin Konuralp beldesinde bulunan, Roma döneminde aktif olarak kullanıldığı tahmin edilen ve büyük bir bölümü toprak altında kalan antik tiyatro yıllar sonra gün ışığına çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi’nin oluşturduğu ekip, tarihi gün yüzüne çıkarmak için durmadan çalışıyor. Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da inşa edildi. Eklemeleri ise Roma Dönemi’ne ait. Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümü günümüze kadar ulaştı. Ayrıca sağ ve soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu geçitleri de toprak üstünde kaldı. Yaklaşık 10 bin kişilik olan antik tiyatronun büyük bir bölümü ise toprak altında kaldı.
Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik tiyatrosunun toprak altında kalan bölümlerinin çıkartılması için çalışan ekip, her gün yeri bir bulguyla karşılaşıyor. Toprak altından sadece tarihi yapının kalıntıları değil, sikke ve geçmiş döneme ait paralar da bulunuyor.
65. dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazı çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Özellikle toplumdaki yaygın kanı, Düzce’nin Cumhuriyet şehri olduğu. Yeni bir şehir olduğu şeklindedir. İmparatorluğumuzun dağılma sürecinde Bakanlardan, Kafkaslardan gelen, Osmanlı’nın yetimlerinin yerleştirildiği yer olarak bilinir. Bunun tam aksine, Düzce’de çok ciddi bir tarih var. Roma dönemine kadar dayanan önemli eserler var. Milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan tarihi gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz. Burası bir antik tiyatro. Burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Planlamamız, önümüzdeki üç yıl içinde kazı çalışmalarını tamamlamak, kazı yaparken restore etmek ve tarihi gün ışığına çıkartmak” dedi.

“Bitince Türkiye’nin önemli isimleri konser verecek”
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Özlü, “Biz belediye olarak destek veriyoruz. Onların kontrolünde bu işi yapıyoruz. Bu kazıyı ve restorasyonu üç yıl içinde bitirip, sonunda Türkiye’nin en sevilen en beğenilen sanatçılarından oluşan bir gruba burada konser verdireceğiz” diye konuştu.

“Her gün kazılarda yeni değerlere ulaşıyoruz”
Her gün yapılan kazı hakkında bilgi aldığını ifade eden Başkan Faruk Özlü, “Her gün kazılarda yeni değerlere ulaşıyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Altta ulaştığımız yapılar toprak altında kaldığını için sağlam. Biz bu kazılarda Roma ve Osmanlı dönemine ait sikkelere rastlıyoruz. Yaptığımız kazılarda yeni neticelere ulaşıyoruz. Batı Karadeniz’in en büyük antik kenti burası. Canla başla bir kazı faaliyeti yürütüyoruz. Türkiye’nin her yerinden insanımızı bu kazıları görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Tiyatronun birinci kademesinde oturma sıraları toprağın altından çıkartılmaya çalışılıyor. Birinci kademe yaklaşık 17 oturma sıralık bir boyuta sahip olsa da, tiyatro yaklaşık toplam 36 oturma sıralı olarak inşa edilmiş. 5 bin 978 metrekare alana sahip, 100 metre uzunluğunda, 74 metre eninde bir alana yayılan tiyatronun süslemeleri adeta göz kamaştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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