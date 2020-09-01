Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Birinci hedefimiz insan yetiştirmektir” “Eskiden daha fazla normal hale döndük”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Birinci hedefimiz insan yetiştirmektir” “Eskiden daha fazla normal hale döndük”

İHA

Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Düzce Öncü Koleji'ne gerçekleştirdiği ziyarette "Biz TED okullarında diploma vermeyiz biz yaşam arkadaşı veririz. Diplomayı herkes verir. Yaşam arkadaşı veririz derken toplumdan kopuk bir elit kesimden bahsetmiyorum. Milletini özümsemiş bir kesimden bahsediyorum" dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Birinci hedefimiz insan yetiştirmektir” “Eskiden daha fazla normal hale döndük”

Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Düzce Öncü Koleji’ne gerçekleştirdiği ziyarette “Biz TED okullarında diploma vermeyiz biz yaşam arkadaşı veririz. Diplomayı herkes verir. Yaşam arkadaşı veririz derken toplumdan kopuk bir elit kesimden bahsetmiyorum. Milletini özümsemiş bir kesimden bahsediyorum” dedi.
Düzce’de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Öncü Koleji, TED Okulu olabilmek için yapılan fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerin incelenmesinde gerekli koşulları sağlayarak Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu sürecine kabul edildi. Şıralık Mahallesinde bulunan Öncü Koleji’nde Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun da katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Öncü Kolejini gezen TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu ve yöneticiler ilk önce öğrencilerle sohbet etti. Pehlivanoğlu 12. sınıf öğrencilerine ne olacaklarını sordu ve tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere “Nereyi seçerseniz seçin İngilizceniz yoksa İngilizceyi iyi öğrenin” diyerek yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çekti.

“Türk Eğitim Derneği olarak birinci hedefimiz insan yetiştirmektir” diyen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
“Bizim okullarımızdaki en büyük farkımız nedir diye sorarsanız, biz testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştirmeyiz. Dershane baronlarının sınav baronlarının cebi dolsun diye okul sınıflarını doldurmaya çalışmayız. Biz eğitimin insan yetiştirmek bilincinde olan bir kurumuz. Türk Eğitim Derneği’nin en büyük farkların biri ne benim ne de bir holdinge bağlıdır. 92 yıl önce bu Cumhuriyetin kurduğu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütüdür. Onun için Türk Eğitim Derneği olarak birinci hedefimiz insan yetiştirmektir. Bizim eğitim sistemimizde değerler ve ilkeler çok önemlidir. Değerleri olmayan bir toplum yaşamaz. Bu değerlerimiz inancımız ve kültürümüzdür. İlkeleri olamayan bir toplum 21. yüz yılda ayakta kalamaz. Nedir ilkelerimiz? Cumhuriyet kazanımlarıdır. Bizi aslında diğer Müslüman ülkelerden ayıran, bizim önde olmamızı sağlayan daha dünyayla rekabet edebilecek noktaya taşıyan kazanımlardan bahsediyorum. Ama milli olmayan hiçbir yapı yaşayamaz. Çağdaşlık noktasında ileriye gitmemiş bir yapı da başarı olamaz. Çünkü dünyayla rekabet edecek bir nesil oluşturmak zorundayız. Tüketim toplumu değil eğitim toplumu olmak zorundayız.”
TED okullarının ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik burs imkanlarına dikkat çeken Selçuk Pehlivanoğlu “Bu ülkeyi ileri taşıyacaklar bu ülkenin bayrağını daha yukarı çıkaracaklar, yoksul ailelerin çocuklarıdır. Onlara sağladığımız imkanlar ve adalet bu ülkeyi daha yetkin kılar. Onun için TED’in okulları dışında burs sistemi vardır. Nitelikli 2 burs sistemimiz vardır. Seneye Allah nasip ederse buraya da tam burslu öğrenci alamaya başlarız" dedi.
Milletini özümsemiş bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çeken Genel Başkan Pehlivanoğlu, “Biz TED okullarında diploma vermeyiz biz yaşam arkadaşı veririz. Diplomayı herkes verir. Yaşam arkadaşı veririz derken toplumdan kopuk bir elit kesimden bahsetmiyorum. Milletini özümsemiş bir kesimden bahsediyorum” dedi.

“Burs sistemindeki hayalimiz 10 bin çocuktur”
TED Koleji’nin burs sistemi ile ulaşılan 1 milyon çocuğun hayatını değiştirmekle birlikte bu çocukların ülkenin de kaderini değiştireceklerine dikkat çeken Genel Başkan Pehlivanoğlu, “Burs sistemindeki hayalimiz 10 bin çocuktur. Bu 10 bin çocuğun yaşamında 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyoruz. Bu çocuklarında ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Eskiden daha fazla normal hale döndük”
Pandemi sürecindeki eğitime dönüş faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
“Eskiden daha fazla normal hale döndük. Her şey açıkken okulların tamamen kapalı olmasını biz anlamıyoruz. Okullar niye tamamen kapalı? Tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, bu çocukların kayıpları telafi edilemeyecek. Uzaktan eğitim diye bir şey olmaz. Uzaktan öğretim vardır. 15 yaş altında zaten uzaktan öğretim olmaz birbirimizi kandırmayalım. Bunun beyinle alakası var. Öğrenme sürecidir bu. Biz okula somuttan soyuta geçiş sürecidir diyoruz. 15 yaş altı dünyada dezavantajlı olarak görülür. Bizim amacımız hibrit açılmasıydı. Örneğin köylerde pandemi yoksa okulları niye açmıyoruz. Eğitim 180 gündür. Şu anda 186 gün ama 150 güne çekecekler. Bakanlık bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Siz Düzce’de bugün başlarsınız. Bolu’da sonra başlarsınız. Sonuçta yaz tatili çok uzun ve 180 günü tamamlarsınız. Ve yüz yüze geçen yılın telafisini yapmak zorundasınız. Çalışan anne ve babalar çocuklarını nereye bırakıyor? Anneanne ve babaannelere bırakıyor. Yani risk gruplarına bırakıyor. Yani çocuk sokakta oynuyor anneanne ve babaannesinin yanına gidiyor. Herkes zengin değil ki çocuğunu bakıcıya bırakacak. İddia ediyorum okul sokaktan daha değerlidir. Şimdi bu süreç belirli bir noktaya gelecek. Umuyorum ki 21 Eylül’de açılacak ama keşke 31 Ağustos’ta okullarımız bu mantıkla açılsaydı bir sınıfları getirebilip diğerlerini dönüşümlü yapabilirsiniz. Tabii ki devlet okullarında metrekareler Öncü Okulları gibi değil. Olamaması da yanlış bir şey değil. Ama buradaki süreci hep beraber yöneteceğiz. Allah nasip ederse de bundan hep beraber çıkacağız.”
Pehlivanoğlu son olarak ise Düzce Öncü Kolejinin fiziki oluşumunu çok hızlı bir şekilde sağladığını belirterek Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı’ya teşekkür etti.Önce Koleji Kurucusu Önder Tonyalı, ziyaretinden dolayı TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’na teşekkür etti. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul ziyaretinin andından ise Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Atay Efteni Kuş Cenneti’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay Efteni Kuş Cenneti’nde incelemelerde ...
Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik tiyatrosu gün ışığına çıkıyor Üç yıl içinde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanması planlanan antik tiyatroda Türkiye’nin önemli isimleri konser verecek
YEREL HABERLER Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih ...
Jandarma ekipleri sıcaktan yorgun düşen yavru geyiği kurtardı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri sıcaktan yorgun düşen yavru geyiği ...
Kamyonla çocuğunu ezdi, birlikte çekilen görüntüleri yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Kamyonla çocuğunu ezdi, birlikte çekilen ...
Düzce’de uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı Öğretmenler öğrencilerini özledi
YEREL HABERLER Düzce’de uzaktan eğitimin ilk ders zili ...
Minik Hamza’dan geriye bu görüntüler kaldı
YEREL HABERLER Minik Hamza’dan geriye bu görüntüler kaldı
Yiğit “Yüz yüze eğitim için hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor”
YEREL HABERLER Yiğit “Yüz yüze eğitim için hazırlıklarımız aralıksız ...
Vali Atay “Rehavete kapılmayalım salgının yayılmasına izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Vali Atay “Rehavete kapılmayalım salgının yayılmasına ...
(ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Engin Bekdemir: Forma şansı alacağımı düşünüyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Engin Bekdemir: Forma şansı ...
Düzce'de her mahalleye park ve dinlence alanı
YEREL HABERLER Düzce'de her mahalleye park ve dinlence alanı
Bilardo Zafer Kupasının sahibi Savaş Bulut
YEREL HABERLER Bilardo Zafer Kupasının sahibi Savaş Bulut
Düzce’nin içme suyu sil baştan Başkan Özlü, “Düzce’ye 35 - 40 yıl yetecek”
YEREL HABERLER Düzce’nin içme suyu sil baştan Başkan Özlü, “Düzce’ye ...
Düzce’de taşımada yeni dönem 3 Eylülde başlıyor Mehmet Özhaseki Düzce’ye geliyor Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, “Paris metrosuna benzer bir uygulama yapılarak”
YEREL HABERLER Düzce’de taşımada yeni dönem 3 Eylülde ...
Kentsel dönüşüm için önemli adım Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Bitme aşamasına geldi”
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm için önemli adım Düzce Belediye Başkanı Dr. ...
Düzce Belediyesi’nden 2 milyonluk yatırım Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Düzce’nin iyi bir yapılaşmaya ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden 2 milyonluk yatırım Düzce Belediye Başkanı Dr. ...
Karadenizli balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazırlanıyor Tüm hazırlıklarını tamamlayan Akçakocalı balıkçılar yeni sezondan umutlu Palamut, istavrit ve çinekopun bol olduğunu söyleyen balıkçılar denize açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar “Vira Bismillah” demeye ...
Akçakoca'ya günübirlik tatilci akını
YEREL HABERLER Akçakoca'ya günübirlik tatilci akını
Akçakocalı balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akçakocalı balıkçılar, 'vira bismillah' demeye ...
TEM otoyolunda tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Kaza sebebiyle tem otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER TEM otoyolunda tır kamyona arkadan çarptı: 1 ...
Frenleri boşalan TIR önünde seyreden kamyona çarptı 1 yaralı
YEREL HABERLER Frenleri boşalan TIR önünde seyreden kamyona çarptı 1 ...
Düzce’de 2.5 hektarlık alan küle döndü
YEREL HABERLER Düzce’de 2.5 hektarlık alan küle döndü
Günü birlik tatilciler deniz ve sahilin tadını doyasıya çıkarttı
YEREL HABERLER Günü birlik tatilciler deniz ve sahilin tadını ...
Anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu; halk kazma kürekle müdahale etti
YEREL HABERLER Anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu; ...
Düzce’de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Düzce’de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X